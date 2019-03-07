بالفيديو... هواوي ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، اليوم الخميس، أنها أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان لها ملتفز، إنها أقامت الدعوى القضائية بسبب جزء من مشروع قانون للدفاع أقر العام الماضي، ويفرض قيودا على تعاملاتها في الولايات المتحدة.

وأضافت أنها أقامت دعوى أمام محكمة أمريكية في تكساس للطعن على إضافتها إلى قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي.

وأشارت شركة هواوي إلى إن القيود التي تستهدفها "غير دستورية".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إقناع حلفائها بمنع التعامل مع هواوي زاعمة بوجود مخاطر تتعلق بالتجسس. ونفت هواوي مرارا هذه الادعاءات.