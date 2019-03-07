الكونغرس الأمريكي ينشر مشروع قانون لحظر انتهاك معاهدة الصواريخ

وجاء في وثيقة الكونغرس: "لا يمكن توفير أو تخصيص أي أموال من الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع أو المتاحة لها للعام المالي 2020 أو الأعوام اللاحقة، لاختبار أو تقييم أو شراء أو نشر أي صواريخ محظورة بموجب معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى (كما لو كانت هذه المعاهدة سارية المفعول)".
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من معاهدة الصواريخ، يوم 2 شباط/فبراير، بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة لخرق المعاهدة مع الجانب الروسي.
وأعلن الكرملين أن روسيا سترد بإجراءات مشابهة. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جميع مقترحات موسكو لنزع السلاح لا تزال مطروحة.
ووقع بوتين، يوم 4 آذار/مارس، على مرسوم لتعليق مشاركة روسيا في معاهدة الصواريخ.
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