وزير ألماني يدعو لمكافحة الإرهاب بالتخطيط العمراني

دعا وزير داخلية في إحدى الولايات الألمانية، إلى تخطيط عمراني، لمواجهة الإرهاب.

وقال وزير داخلية ولاية شليسفيغ-هولشتاين، هانز يوآخيم غروته، إنه مفترض أن يتم تحفيز المدن لتأمين ميادينها عبر تخطيط عمراني ضد الإرهاب، وذلك عبر بناء أسوار وجدران للمدن.

وأضاف الوزير أنه من الضروري أن تحد "المدن من الإرهاب من خلال التخطيط العمراني الماهر للمدن"، حسب "دويتش فيلله".

حادثة دهس تستهدف مهاجرين في بوتروب بألمانيا… المهاجم تفوه بكلمات عنصرية لدى القبض عليه https://t.co/wfHvX9tUMO — صيدا أون لاين (@SaidaOnline_com) January 2, 2019

وقال الوزير وهو عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، إنه قد تبين على الأقل منذ جريمة الدهس في برلين، التي نفذت أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد أواخر عام 2016 أن الأعياد الشعبية أصبحت تواجه تهديدا بنوع جديد من الأسلحة "بالسيارة، أو بالشاحنة".

وأكد غروته أنه سيطالب بصفته الرئيس الحالي لمنتدى وزراء الداخلية الألمان بتوفير دعم مالي للتخطيط العمراني للمدن أو لتحديث القرى من أجل إعادة تصميم ميادينها.