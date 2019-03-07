الداخلية الألمانية تتحدث عن احتمال وجود مجرمي حرب بين اللاجئين

© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis سياسة جديدة لإعادة اللاجئين... ألمانيا بدأت تدفع لمن يرغب بالعودة

موسكو — سبوتنيك . جاء ذلك وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، التي أوردت رد وزارة الداخلية على استفسار كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني، اليوم الخميس 7 مارس / آذار.

وقام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين منذ عام 2014 حتى أوائل عام 2019، بتسليم أكثر من خمسة آلاف تنبيه متعلقة بـ"جرائم ضد القانون الدولي"، إلى مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي ومكتب المدعي العام، ونحو ألفي عريضة بشأن جرائم مماثلة بين اللاجئين جاءت من أماكن أخرى.



وتم التحقيق في 129 حالة فقط، وفي عامي 2015 و 2016، تم تلقي 3800 مذكرة، ولكن لم يتم التحقيق سوى في 28 منها.



ونقلت الصحيفة عن ممثل وزارة الداخلية قوله: "لم يسمح العدد الكبير من الطلبات بالتحقيق فيها كلها، من خلال الاستجوابات المباشرة من قبل الشرطة على سبيل المثال".



يذكر أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، قد قال في يناير / كانون الثاني الماضي، إن ثلثي المهاجرين وصلوا إلى ألمانيا في عام 2018 من الدول الأوروبية، وإن عدد اللاجئين من سوريا انخفض مقارنة بعام 2015.