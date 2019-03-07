بعد زيارة ابن سلمان... الهند توافق على طلب سعودي رفضته لقطر وللإمارات

قال التلفزيون الهندي إن المملكة العربية السعودية ستصبح أكبر المستفيدين من سياسة حقوق الطيران الأجنبية في الهند.

© AP Photo / Hasan Jamali, File وكالة: الهند تريد مواصلة شراء نفط إيران عند 300 ألف برميل يوميا

وقال التلفزيون ، في تقرير له، إن "الهند تخطط لرفع حصة حقوق الطيران الخاصة بالمملكة العربية السعودية في البلاد بنسبة 40 في المائة ابتداء من الأول من أبريل/ نيسان".

وأكد التقرير أن "هذه الخطوة ستجعل السعودية، التي تبعد مسافة 5000 كيلومتر عن الهند، الدولة الوحيدة التي تمتع بهذه الميزة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة، تعقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن "الهند رفضت في وقت سابق طلبات لزيادة حقوق الطيران من قبل دول أخرى مثل الإمارات وقطر والصين وسنغافورة وماليزيا وغيرها من الطلبات".

وتابع: "قد يكون الدافع وراء قرار الهند لزيادة حصة حقوق الطيران للمملكة العربية السعودية من الحوافز المقدمة من الرياض التي سمحت، من جانب واحد، لشركات الطيران الهندية بإضافة العديد من الرحلات الجوية إلى الدمام".



