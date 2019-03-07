بعد زيارة ابن سلمان... الهند توافق على طلب سعودي رفضته لقطر وللإمارات

وأكد التقرير أن "هذه الخطوة ستجعل السعودية، التي تبعد مسافة 5000 كيلومتر عن الهند، الدولة الوحيدة التي تمتع بهذه الميزة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة، تعقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن "الهند رفضت في وقت سابق طلبات لزيادة حقوق الطيران من قبل دول أخرى مثل الإمارات وقطر والصين وسنغافورة وماليزيا وغيرها من الطلبات".
وتابع: "قد يكون الدافع وراء قرار الهند لزيادة حصة حقوق الطيران للمملكة العربية السعودية من الحوافز المقدمة من الرياض التي سمحت، من جانب واحد، لشركات الطيران الهندية بإضافة العديد من الرحلات الجوية إلى الدمام".
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