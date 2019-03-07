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    This image taken from video released by Pakistan's military, shows what they claim to be an Indian pilot who was captured after his plane was shot down by Pakistan's Air Force in the country's part of Kashmir. This week’s standoff between India and Pakistan is their latest in a long dispute over the divided Himalayan region of Kashmir, dating back to their independence in 1947.

    إعلام: الطيار الهندي تعرض للتعذيب والضغوط خلال الأسر في باكستان

    © AP Photo / Pakistan military
    العالم
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    ذكرت وسائل إعلام هندية أن الطيار العسكري الهندي أبهيناندان فارتامان، الذي تم إسقاط طائرته خلال معركة جوية مع الطائرات الباكستانية، تعرض للضغوط والتعذيب.

    وقالت المصادر إنه تم استجواب الطيار من قبل عدة فرق من المحققين الباكستانيين، الذين تناوبوا وراء بعضهم بعضا، وحاولوا الحصول على معلومات من الطيار الهندي حول ترددات الراديو المستخدمة من قبل سلاح الجو الهندي، وعدد ومكان المقاتلات، فضلا عن الخدمات اللوجستية العسكرية، وأثناء محاولات الاستجواب اضطر فارثامان إلى الوقوف لساعات عديدة، واستمروا في تشغيل موسيقى صاخبة (نوع من أنواع التعذيب)، وتم خنقه وضربه، وفق ما نقلت صحيفة "هندوستان تايمز".

    ووفقا للصحيفة الهندية فإنه يتم إعطاء جميع الطيارين الهنود المقاتلين تعليمات عندما يتم أسرهم، المقاومة لأطول فترة ممكنة حتى يتمكن سلاح الطيران الهندي من تغيير الترددات خلال 24 ساعة، وعدم حصول العدو على أي مكاسب.

    وأكد المصدر للصحيفة أن "قائد الرحلة الهندية أنجز هذا".

    وأعلن الجيش الباكستاني، في وقت سابق، إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، واحدة منهما سقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى "داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير"، مشيرا إلى أسر طيار هندي.

    وبدأ الطيار خلال الفيديو بالتعريف عن نفسه باسم أبين أندان، مشيرا إلى أنه عومل بطريقة جيدة من قبل القوات الباكستانية.

    وقال الطيار الأسير إنه لن يغير كلامه بعد عودته إلى الهند.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الهندي, كشمير, باكستان, الهند
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