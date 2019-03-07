ترامب يوسط 5 من قادة العالم لإجراء لقاء مع روحاني

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن أمريكا هي من تسعى للتفاوض مع إيران وليس العكس، لدرجة أنها جندت 5 من قادة في العالم للتوسط معه للقاء رئيس أمريكا دونالد ترامب.

وكشف روحاني، في اجتماع المجلس الإداري لمحافظة كيلان، اليوم الخميس، أنه: "خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي طلب مني خمسة قادة في العالم أن التقي ترامب"، وذلك وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

© REUTERS / Lisi Niesner في تطور مفاجئ... الرئيس الإيراني اقترح التنازل عن قيادة البلاد

وأكد أن "على أمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي وأن تعترف بأخطائها وتعوض إيران عن انسحابها من الاتفاق قبل أي مفاوضات معها"، موضحا أن "إيران لا تخشى ولا تتهرب من المفاوضات، وهي ضليعة في هذا الأمر، ولدى طهران المنطق الحكيم والقوي لمواجهة أمريكا أو أي طرف آخر".

وقال الرئيس الإيراني: "إن ظروفنا اليوم على الصعيد العالمي، باتت أفضل، حيث أن الأغلبية الساحقة من دول العالم تعارض فرض الحظر على الجمهورية الإيرانية".

وأضاف: "صحيح أن الحظر مفروض علينا حاليا، لكن هذه هي المرة الأولي، منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتي يومنا هذا، تعارض الغالبية العظمي من دول العالم الحظر على إيران، ولا تدعمه سوى دول قلائل".

وقال إن العديد من الدول الغربية دعمت أمريكا في السابق، لكن اليوم لا نجد سوى أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الحليفة لهما فقط.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.