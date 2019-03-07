الأولى في العالم... الصين تخطط لبناء قاعدة عسكرية تحت الماء

تعتزم الصين بناء أول قاعدة عسكرية في العالم تحت مياه البحر، وستطلق عليها اسم "هاديس"، ولن تستقبل سوى الغواصات التي تعمل بالذكاء الصناعي.

وستبلغ ميزانية المشروع 113 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 150 مليون دولار أمريكي.

ومن المقرر أن يتم بناء القاعدة على عمق يتراوح ما بين 5 و11 كيلومترا، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار".

China set to be FIRST to build deep sea AI Atlantis manned by ROBOTShttps://t.co/QPByBnUn6K pic.twitter.com/2PoJgM0Ec7 — Daily Star (@Daily_Star) March 7, 2019

وقال دو كينغهاي، الباحث المساعد في مركز "هادال" للعلوم والتكنولوجيا في جامعة شنغهاي للمحيطات، إن "بناء محطة فضائية أسهل من بناء قاعدة عسكرية تحت مياه البحار".

وأكد كينغهاي أن الصين ستكون صاحبة السبق بهذا المشروع، كونها الدولة الأولى التي تخطط لبناء قاعدة عسكرية في أعماق البحار.