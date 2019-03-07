الشرطة الاسكتلندية تخلي مبنى وسط العاصمة بسبب "عبوة مريبة"

وكتبت شرطة إدنبره على تويتر "تلقينا بلاغا عن تسلم عبوة مريبة في مبنى تجاري بشارع برنسيس حوالي الساعة 12.30 ظهر اليوم".
وأتمت "تم إخلاء المبنى كإجراء احترازي والشرطة موجودة في الموقع لإجراء تحقيقات. سنعلن المزيد من التطورات في الوقت المناسب".
وتم أُرسال طرود بريدية تحتوي على قنابل صغيرة إلى مطاري هيثرو وسيتي في لندن ومحطة واترلو، أكثر محطات القطارات ازدحاما في العاصمة، يوم الثلاثاء.
وأمس الأربعاء نفذت الشرطة تفجيرا محكوما لطرد ملغوم أُرسل إلى جامعة جلاسجو وقالت إنه مرتبط بالطرود التي أرسلت إلى لندن.
We received a report of a suspicious package having been received at a business premises on Princes Street at around 12.30pm today.— Edinburgh Police (@EdinburghPolice) March 7, 2019
The building has been evacuated as a precaution & officers are in attendance to progress inquiries.
We will provide further updates in due course
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)