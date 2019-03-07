مستعينا بالقرضاوي... أفيخاي يعظ (بالفيديو)

استشهد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ببعض مقولات الشيخ يوسف القرضاوي، لإدانة حركة "حماس".

ونشر أدرعي تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، استشهد خلالها بالشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، حول أهمية دور المرأة في المجتمع.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قائلا:

الشيخ يوسف القرضاوي قال إنّ المرأة نصف المجتمع، ولا ينبغي للمجتمع أن يُهْمِلَ نصفَهُ أو يعطِّلَهُ أو يَظْلُمَهُ ويَهْضُمَ حقوقَهُ. فانظروا إلى ما تفعلُهُ حماس فيما يتعلّق بالمرأة وكيف تستخدمها مطية لأغراضها.

وجاءت تغريدة أدرعي للتعليق على ما ادعاه استخدام حركة "حماس" للنساء مطية، للمشاركة في "مسيرات العودة" الفلسطينية، التي يراها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "مسيرات عبثية وفوضوية"، ممسكا بالـ"السبحة" في يمينه

وقال أدرعي:

الشيخ القرضاوي قال عن أمثال "حماس" الذين يستخدمون النساء مطيّةً، إنّهم ذئابُ البشرِ، وكلابُ الصيدِ، الّتي تَتَخَطَّفُ بناتَ حوَّاءَ، لِتَنْهَشَهَا نَهْشًا. فادعو المرأة في قطاع غزّة لئلّا تكونَ لعبةً بينَ هؤلاء الذّئاب.

وأرفق أدرعي هاشتاج "اليوم_العالمي_للمراة"، وهاشتاج "جمعة_المرأة_الفلسطينية".