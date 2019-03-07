طهران ترد على اللجنة الوزارية الرباعية العربية

انتقدت إيران، اليوم الخميس، البيان الختامي لاجتماع اللجنة الوزارية الرباعية العربية، التي تضم مصر، والإمارات، والسعودية، والبحرين، حول إيران ودورها في المنطقة، مؤكدة أن تلك الدول تتبع سياسة مدمرة.

طهران — سبوتنيك. وأعربت اللجنة، في بيان تلى اجتماعا لممثليها بمقر الجامعة العربية في القاهرة، أمس الأربعاء، عن "قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران مـن تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابيـة ببعض الدول العربية".

© Sputnik . Ahmed AbdelWahab "الرباعية العربية" تطالب بالتصدي للتدخلات الإيرانية

واستنكر البيان "ما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة ما يهدد الأمن القومي العربي". كما أدانت اللجنة "مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأماكن المقدسة".

وردا على البيان، قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عبر صفحته على تليغرام، "تدرك بعض الدول جيدا أن ما جاء في البيان الختامي يعكس فقط مواقف خاصة لبعض الدول"، مضيفا أن "الدول الأربع الأعضاء في اللجنة يدركون جيدا أن إيران لا تتأثر بمثل هذه الأعمال العدائية".

ودعا قاسمي تلك الدول إلى " التخلي عن السياسية العدائية والمقاطعة والعقوبات من أجل إزالة بلد ما من المعادلات الإقليمية، كما عليهم التخلي عن الاعتداءات العسكرية"، متهما إياها بـ " التخلي عن مسؤوليتها"، داعيا إلى "مساءلتها عن سياساتها المدمرة في خلق الأزمات واستدامتها، مثال على ذلك الأزمة اليمنية والكارثة الإنسانية التي تحصل هناك".

وأضاف قاسمي أن "إيران لن تغير سياستها المستقلة المعارضة للحرب على اليمن، والحرب على الإرهاب، ورفضها وجود قوات أجنبية في الخليج، كما تعتقد أنه ينبغي على جميع دول المنطقة إقامة الأمن المستدام القائم على التعاون الجماعي فيما بينهم".