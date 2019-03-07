تسجيل
19:06 07 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    منظومة الدفاع الجوية إس-400 (تريومف) تصل سيفاستوبل، القرم، روسيا

    الولايات المتحدة تلوح بالعصا والجزرة لتركيا

    © Sputnik . Sergey Malgavko
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    هددت الولايات المتحدة بحرمان تركيا من الحصول على طائرات F35، في حال اشترت منظومة "إس-400" للدفاع الجوي الروسية، وعرضت عليها التزود بمنظومة باتريوت بدلا منها.

    وعبر المتحدث باسم خارجيتها روبرت بالادينو، من أن تزود تركيا بالسلاح الروسي سيؤدي إلى عواقب، وإعادة النظر في مبيعات أسلحة محتملة أخرى إلى تركيا في المستقبل.

    وترى الباحثة في الشؤون التركية والكردية الدكتورة هدى رزق وجود عدة أسباب لاعتراض الولايات المتحدة على الصفقة، إلا أن االسبب الرئيسي هو الولايات المتحدة ترى تركيا عضوا في حلف الناتو، وتعتقد أنها لا يتوجب عليها أن تشتري أسلحة روسية.

    وتقول حول ذلك: تعتقد الولايات المتحدة بأن تركيا هي جزء من المنظومة السياسية والعسكرية لحلف الناتو، وبمجرد شراء تركيا لهذا السلاح فهذا يعني أن تركيا تضع نفسها في منطقة وسط، بين معسكر حلف الناتو وبين الجهة الأخرى والتي هي روسيا والصين، وهذا يعني أن تركيا ترغب بتشكيل منظومة مستقلة لنفسها، وهذا يزعج الولايات المتحدة.

    وتتحجج الولايات المتحدة بأن اقتناء هذه الأسلحة يشكل خطرا على طائرات F35، وهو ما أكدته الباحثة هدى بقولها: الولايات المتحدة لديها شكوك في أن منظومة إس-400 قد تمتلك تكنولوجية يمكنها التجسس على طائرة F35، وهذا يدفع إلى الاعتقاد أن الولايات المتحدة غير واثقة بقدرة طائرتها على التفوق على منظومة الصواريخ الروسية.

    وتضيف رزق: تركيا ترى بأن الولايات المتحدة هي من دفعها إلى الخروج من منظومة حلف الناتو، بدعمها لوحدات الحماية الكردية، وبدعمها للمحور السعودي الإماراتي المصري، وتركيا اليوم تصنع أسلحة وتريد أن تدخل في هذا المضمار، وهي ترغب بأن تكون أحد المصنعين وأن تكون بارزة في هذا المجال، وتنوع مصادر الشراء من مختلف الدول، ولأنها تستعشر وجود تغييرات على الصعيد الدولي، فهي تفتش عن موقع لها، وهي ترى أن هذا الموقع يجب أن بين الشرق والغرب، وعلاقتها تتحدد على أساس مصالحها فقط.

    وتوكد الباحثة أن الصفقة لن يتم إلغائها: إذا أعرضت تركيا فأنها ستفقد ثقة روسيا بها، وهذا ما لا تريده، لوجود مصالح سياسية واقتصادية مع الروس، وهي لن تعرض عن إتمام الصفقة حتى لو رفضت الولايات المتحدة تزويدها بالطائرات.

    وقال خبير المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية فلاديمير فيتين، حول الضغوط الأمريكية على تركيا: هذا هو المبدأ الأساسي للسياسة الأمريكية، أن تملي على كل الدول ما يعتقدون أنه صحيح ، أو ما يخدم مصالح الولايات المتحدة، وأجندتهم العالمية هي معارضة روسيا الدائمة في جميع أنحاء العالم،  بما في ذلك سوريا.

    ويتابع الخبير: الأميركيون يرمون بأخر أوراقهم على الطاولة، إذا لم تتخلى عن إس-400، فإننا لن نزودك بنظام باتريوت و مقاتلات  F-35، وإسهام الشركات التركية في إنتاج هذه المقاتلات أصبح قيد الدراسة، في محاولة لتقييد الأتراك قدر الإمكان، وهذا وضع صعب بالتأكيد بالنسبة للقيادة التركية، لكن عليهم اتخاذ قرارات صعبة من حيث المبدأ.

    ويضيف فيتين: تقوية العلاقات التركية الروسية تتعارض مع المصالح الأمريكية، ولذلك يحاولون القيام بكل شيء حتى يتم تقويض هذا التقارب، وإحدى القضايا الرئيسية في مفاوضاتنا مع تركيا في الآونة الأخيرة هي الاتفاق على توريد أنظمة إس-400، حيث يحاول الأمريكيون بكل الطرق الممكنة تعطيل هذه الصفقة،  ومع ذلك تركيا وعلى الرغم من الضغوط القوية، أكدت أن الصفقة ستتم.

    وتعتبر طائرة F-35 من أحدث الطائرات في الجيش الأمريكي، وهي قاذفة قنابل متعددة الاستعمالات من الجيل الخامس، وترغب تركيا بالحصول على 100 طائرة منها، وسيتم تسليم أول طائرة منها عام 2020، وكانت تركيا قد تسلمت طائرتين منها في الولايات المتحدة، ليتم تدريب الطيارين الأتراك عليها.

    وفي 19 يونيو ، تبنى مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون ميزانية البنتاغون للسنة المالية 2019،  ووفقاً لهذا القانون، فإن وزارة الدفاع محرومة من فرصة الموافقة على تسليم الأسلحة الأمريكية إلى تركيا ، ولا سيما طائرة F-35 ، في حال اقتناء أنقرة لصواريخ إس-400 الروسية.

    الكلمات الدلالية:
    إف 35, إس 400, أخبار روسيا, أخبار الولايات المتحدة, أخبار تركيا, الولايات المتحدة, تركيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2019 - جناح شركة Aurus (أوروس) الروسية والمدير العام للشركة غيرهارد هيلغيرت خلال التقديم
    معرض جنيف الدولي و"أوروس" الروسية تظهر بإطلالتها البرونزية
    ترامب سوف يفتقد كلينتون في الساحة السياسيىة
    ترامب سيفتقد كلينتون في الساحة السياسية
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك