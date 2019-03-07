فوتيل: لا أعتقد أن الوقت مناسب للانسحاب من أفغانستان

اعتبر قائد القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية، جوزيف فوتيل، أن الوقت ليس مناسبا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مؤكدا أن أي قرار يتعلق بالانسحاب يجب أن يخضع للتشاور الكامل.

القاهرة — سبوتنيك. وقال فوتيل، في جلسة لمجلس النواب حول دور الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، "أنا ملم ومطلع على الانسحابات التي تجري حاليا ونصيحتي أن أي قرار يتعلق بالانسحاب أو تقليص قواتنا في أفغانستان يجب أن تخضع للتشاور بشكل كامل".

© AFP 2018 / Thomas WATKINS مسؤول عسكري إيراني: أمريكا تنقل "داعش" إلى أفغانستان

وأوضح فوتيل أن "الظروف السياسية ومسار العملية السياسية… لا تسمح بذلك".

ويتواجد في أفغانستان الآن أكثر من 14 ألف عسكري أمريكي، حيث كان عددهم 10 آلاف جندي في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة "طالبان"، قد عقدوا الشهر الماضي الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت لمدة 6 أيام. وصرح الرئيس الأمريكي نهاية كانون الثاني/ يناير، أنه مستعد لسحب القوات من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام بشأن التسوية في البلاد.

وأفاد مسؤول أمريكي، في وقت سابق، بأن الرئيس دونالد ترمب، اتخذ قرارا بسحب عدد كبير من الجنود الأمريكيين من أفغانستان، بعد يوم على اتخاذه قرارا مشابه بسحب جميع الجنود الأمريكيين من سوريا. كما ووصفت وكالات أنباء دولية هذه المعلومات بأنها أحدث مؤشر على نفاد صبر الرئيس الأمريكي تجاه أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، وتجاه التدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج بوجه عام.