خامنئي يعين إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية

عين قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الخميس، إبراهيم رئيسي، رئيسا للسلطة القضائية.

وأصدر آية الله السيد خامنئي، اليوم الخميس، مرسوما عيّن بموجبه حجة الإسلام والمسلمين، إبراهيم رئيسي، رئيسا للسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وفقا لوكالة "إرنا".

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وفي هذا المرسوم، أكد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية ضرورة التغيير والتطور في السلطة القضائية، وبداية مرحلة جديدة بكل قوة، بما يتناسب مع الخطوة الثانية للثورة الإسلامية الأربعين عاما القادمة، واعتبر أن المستوى الفقهي وبتجربة ونزاهة حجة الإسلام، رئيسي وأمانته وفاعليته، في مختلف المواقع والمناصب التي خدم فيها، وسابقته المديدة في السلطة القضائية ومعرفته التامة بكل زواياها، هي من أسباب هذا التعيين.

ووصف خامنئي، وثيقة تحقيق التغيير في السلطة القضائية، والتي اقترحها حجة الإسلام رئيسي، بأنها مفيدة وفاعلة بناء على المشورات وآراء الخبراء، وقدم بعض التوجيهات في هذه المناسبة.

وأشاد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله خامنئي، بجهود الرئيس السابق للسلطة القضائية، آية الله آملي لاريجاني، وتمنى التوفيق لرئيس السلطة القضائية الجديد.