نتنياهو يهدد حركة "حماس" بتلقي ضربة قوية

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بأنها ستتلقى ضربة قوية من جانب إسرائيل إذا لم توقف ما سماه عدوانها على إسرائيل.

القدس — سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة قام بها، اليوم الخميس، على الحدود المصرية الإسرائيلية. وقال نتنياهو "من الأجدر لحماس أن تفهم الآن أن الرد على أي اعتداء من طرفها سيقابل برد حازم وأشد عدة أضعاف من قبل إسرائيل، من الأفضل لـ"حماس" أن تفهم ذلك الآن لا لاحقا".

© AP Photo / Adel Hana بعد إعلان نتنياهو... "حماس" ترد على إسرائيل

وبحسب بيان صدر عن ديوان نتيناهو، فقد "استمع إلى إيجازات قدمها قادة القوات المنتشرة على الحدود كما أجرى جلسة لتقييم الوضع الميداني في مقر قيادة فرقة غزة".

وقال نتنياهو "وصلت للتو من لقاء مع القادة الميدانيين المنتشرين على حدودنا مع سيناء، هذا السياج يشكل نجاحا هائلا فهو صد كليا تسلل مئات الألوف من إفريقيا ودخول إرهابيين من سيناء إلى إسرائيل".

وحول الأوضاع في قطاع غزة، قال نتنياهو "أذهب من هنا لعقد جلسة أمنية مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد فرقة غزة وذلك من أجل دراسة الأوضاع التي تبلورت والرد عليها. أعي أن حماس قامت في الأيام الأخيرة باستئناف عملياتها العدوانية بطرق مختلفة".

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الخميس، موقعا تابعا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق نار من داخل القطاع تجاه قوة عسكرية إسرائيلية دون وقوع إصابات.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، مساء اليوم الخميس، "قصفت دبابة موقعاً عسكريا تابعاً لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة رداً على تعرض بنية عسكرية بالقرب من السياج الأمني لإطلاق نار من قطاع غزة دون وقوع إصابات".

ولم تؤكد مصادر طبية في وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين جراء القصف المدفعي.