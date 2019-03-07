الحرس الثوري الإيراني: قوتنا الدفاعية لا نظير لها وقوة أمريكا مزيفة

وصف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قوة مزيفة.

وأشار اللواء جعفري، بكلمة في مدينة تبريز (شمال غربي إيران) إلى القوة الدفاعية التي تتمتع بها الجمهورية الإيرانية قائلا إنها "قوة لا نظير لها"، بحسب وكالة "تسنيم".

وأوضح القائد العام للحرس الثوري أن القوة الدفاعية الإيرانية تتمتع بتكنولوجيا حديثة للصواريخ والطائرات المسيّرة، وترتكز على الطاقات المحلية والقدرات العلمية.

© AFP 2018 / Dieter Nagl مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تعمل بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي

ولفت إلى "دور أبناء الشعب الإيراني في فترة الدفاع المقدس (1980 —1988) وتصريحات مفجر الثورة الإسلامية الأمام الخميني بشأن تصدير الثورة إلى العالم" على حد قوله.

وتابع جعفري أن "الشعوب في العراق وسوريا واليمن ولبنان استهلمت الدورس من الثورة في مقاومتها وصمودها"، مشددا على أنه "ما دامت ثقافة الشهادة قائمة في قاموسنا، لن يكون للهزيمة وجود في البلاد".

وزاد التوتر بين البلدين منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية في مايو/ أيار وإعادته فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وأدت العقوبات إلى تراجع قيمة الريال الإيراني الذي فقد نحو ثلثي قيمته هذا العام مسجلا انخفاضا قياسيا أمام الدولار الأمريكي هذا الشهر.

وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى كبرى "من المحتم" أن تكون له آثار خطيرة على سلام وأمن الشرق الأوسط.

وسعت القوى الأوروبية جاهدة لدعم إيرادات النفط الإيرانية وحماية شركاتها من الإجراءات الأمريكية وضمان بقاء أعمالها في إيران لكن العديد من الشركات الأوروبية أوقفت أعمالها هناك.