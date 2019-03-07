برلماني إيراني: عزلة باكستان حتمية إن لم تتصد للإرهابيين

أعلن رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، أن على باكستان ومن أجل برهنة عزمها على محاربة الإرهاب أن تعمل على تحرير حراس الحدود الإيرانيين.

طهران — سبوتنيك. وأكد بيشة، أن عزلة باكستان حتمية إن لم تتصد للإرهابيين، قائلا "إن جهاز استخبارات الجيش الباكستاني يعمل بشكل كامل في هذا المسار وأن نشهد ثماره العملية في العلاقات بين باكستان وإيران"، حسب ما أفادت وكالة "فارس" للأنباء.

© AFP 2018 / Abdul Majeed باكستان تتحرك وتتخذ أول إجراء ضد الجماعات المسلحة

وعلق فلاحت بيشة على حظر نشاط تنظيم "جيش العدل" في باكستان، قائلا: "إن وضع هذه الزمرة في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل الحكومة الباكستانية يعد خطوة إيجابية".

وأضاف أن "أيدي هذا التنظيم ملطخة بدماء الإيرانيين، وأن عددا من الرعايا الإيرانيين بينهم مجموعة من حرس الحدود هم في أسرى لدى هذا التنظيم.

ولفت فلاحت بيشة إلى أن بعض دول المنطقة مثل إيران والهند وروسيا تعلم بمؤامرة الأمريكيين على بلاده، قائلا: "الأمريكيين بصدد نقل فلول الإرهابيين والسلفيين ولاسيما داعش [المحظور في روسيا]، ويسعون إلى دفع هؤلاء الإرهابيين لخلق متاعب للدول الثلاث إيران والهند وروسيا".

وأوضح أن الطريق الذي انتهجته باكستان لمواجهة الإرهابيين لو أعطى ثماره فأن باكستان سوف لن تواجه العزلة وبإمكانها أن تنضم إلى مجموعة الدول الثلاث.

وكان حادث تفجير بسيارة مفخخة قادها انتحاري استهدف حافلة تقل كوادر من الحرس الثوري كانوا عائدين من مهمة حراسة الحدود، في الطريق بين مدينتي خاش وزاهدان، أدى إلى مقتل 27 وإصابة 13 آخرين، على الطريق بين مدينتي خاش وزاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران.

واتهمت إيران تنظيم إرهابي في باكستان بالوقوف وراء الهجوم. واعتبرت أن باكستان تأوي هذا التنظيم على أراضيها.