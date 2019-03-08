الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب لا تدعم قضية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية بالتسلسل

صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي لا تدعم قضية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية بالتسلسل فالجميع ينتظر نزع السلاح بشكل كامل.

موسكو — سبوتنيك. وقال إنه ممكن تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية قبل نهاية الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المسؤول للصحفيين: "نؤمن أننا سنتوصل إلى هذا الهدف خلال الولاية الأولي للرئيس، لدينا وقت كافي".

وأضاف المسؤول: "من المؤكد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتفكير. يجب على كلا الطرفين التفكير بتمعن بنتائج القمة".

وأشار المسؤول إلى أن كوريا الشمالية وعدت خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تدمير منصة الإطلاق سوهي.

وقال المسؤول للصحفيين: "الزعيم كيم وعد رئيس (كوريا الجنوبية) مون جاي إينو في قمتهم في بيونغ يانغ. وأكد بشكل منفصل نية كوريا الشمالية تدمير هذا الهدف والسماح للمفتشين الدوليين بالذهاب إلى هناك".

وأضاف المسؤول:

لا بد لي من القول إن موقع اختبار الصواريخ هذا ليس جزءا حاسما من البنية التحتية النووية لكوريا الشمالية. ولكنه بالتأكيد جزء من جهودنا لنزع السلاح النووي، والتي، كما نتوقع، يجب تدميرها.

وانهارت ثاني قمة بين ترامب وكيم بسبب خلافات بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للحد من برنامجها النووي ودرجة استعداد الجانب الأمريكي لتخفيف العقوبات عنها.

ويفسر بعض المحللين العمل في موقع "سوهاي" على أنه محاولة من كوريا الشمالية للضغط على واشنطن للموافقة على اتفاق وليس خطوة مؤكدة لاستئناف الاختبارات هناك.