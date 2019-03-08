واشنطن تتهم إيران بانتهاك قرارات مجلس الأمن بإطلاق صواريخها الباليستية

أرسل السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين رسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، يؤكد فيها أن إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن بإطلاق صواريخها الباليستية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نص الرسالة: "تنص الفقرة 3 من المرفق "بي" للقرار 2231 (2015)، على وجه الخصوص، على أنه "يطلب من إيران عدم القيام بأي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية المخصصة لحمل أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية " وقامت إيران في الآونة الأخيرة بالعديد من الأحداث تتناقض مع هذا النص".

© REUTERS / Rodi Said خبير عسكري سوري: واشنطن تستخدم "داعش" في مواجهة إيران وروسيا

وأشار كوهين إلى أن تطوير إيران المزيد من تقنيات الصواريخ محفوفة بسباق تسلح إقليمي ويزيد من احتمالقد يؤدي سوء التقدير إلى مواجهة لا تمثل مصالح أحد.

وأضاف كوهين: "عندما تقرر إيران تحدي مجلس الأمن دون أي عواقب، فإنها تقوض الثقة الأساسية في قرارات المجلس"، مؤكدا أن على مجلس الأمن إلزام إيران بالتقيد بالقرار 2231 بشكل كامل.

كما حث كوهين مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات ضد طهران لردع برنامجها الصاروخي.

هذا ونقلت وسائل إعلام إيرانية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن الجنرال قاسم تقي زاده نائب وزير الدفاع أن إيران تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية في الفضاء قريبا.