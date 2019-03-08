الرئيس الصيني يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا العام الجاري

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يى، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيزور روسيا العام الجاري.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير في مؤتمر السنوي: "سيشارك هذا العام، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى… في بكين، والرئيس الصيني شي جين بينغ يستعد للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا".

© Sputnik . Alexey Malgavko روسيا تبني مركزا لصيانة "إس-400" في الصين

والجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات التاريخية بالإضافة إلى شراكة في الكثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

هذا واتفق الرئيسان الروسي والصيني على أن يعقد لقائهما الأول في عام 2019 في شهر نيسان/أبريل، وذلك خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين لحضور منتدى "الحزام والطريق" الدولي وفي حزيران/يونيو من العام ذاته سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة روسيا ليشارك في منتدى سان-بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

ومن المتوقع أن تعقد لقاءات أخرى تجمع الرئيسين الروسي والصيني في إطار منظمة سنغهاي للتعاون في قرغيزستان والعشرين الكبار في اليابان بالإضافة إلى منظمة بريكس ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في البرازيل وتشيلي على التوالي.