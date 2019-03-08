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10:49 08 مارس/ آذار 2019
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    مرأة صومالية

    مسؤولة أفغانية: إنفاق الأموال الدولية في مجال المرأة لم يحقق النتائج المرجوة

    © REUTERS / FEISAL OMAR
    العالم
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    انتقدت مُجكان مصطفوي نائبة وزير الإعلام والثقافة الأفغانية أسلوب إنفاق الأموال الذي اتبعته المؤسسات الدولية حول المشاريع الخاصة بالنساء في أفغانستان مشددة على أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها، وأكدت التزام الحكومة برعاية حقوق المرأة في محادثات السلام مع طالبان.

    كابول- سبوتنيك. وقالت مصطفوي في حوار خاص أجرته معها وكالة "سبوتنيك" بمناسبة يوم المرأة العالمي إن: "الأموال التي أنفقت في أفغانستان طيلة السنوات الماضية وبخاصة في مجال المرأة لم يتم مشاركتها مع الحكومة وصرفت عبر المؤسسات والمنظمات غير الحكومية لذلك فإن تأثيرها لم يكن بالشكل الأمثل".

    غوغل
    © REUTERS / Hannah Mckay
    "غوغل" يحتفل بيوم المرأة العالمي" بـ 13 اقتباس
    وأضافت:

    بعض المشاريع كانت مكررة وبعضها الآخر طبقت وفقا لموديلات غريبة على المجتمع التقليدي الأفغاني لذلك فإن الأموال التي أنفقت هنا لم تحقق النتائج المرجوة منها للمرأة الأفغانية.

    ومن وجهة نظر المسؤولة الأفغانية التي شغلت مناصب هامة في وزارتي المرأة والإعلام والثقافة منذ العام 2004 فإن "الأفغانيات بذلن جهدهن، إذا لم يوفقن بالشكل الأمثل أو أن المشاريع لم تكن ناجحة فهذا يعود للسياسات التي اتبعتها المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية الداخلية والخارجية المتعاونة معنا لكن المرأة الأفغانية بذلت جهوداً صادقة في هذا الصدد".

    ومع القلق الذي يسود أوساط الأفغانيات في ظل استمرار محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان والخشية من عودة الوضع على ما كانت عليه إبان حكم الحركة في تسعينيات القرن الماضي، أكدت مصطفوي التزام الحكومة الأفغانية برعاية حقوق المرأة وذلك في سعيها لإحلال السلام وإنهاء الصراع الدائر في البلاد منذ أربعة عقود.

    وأشارت مصطفوي: "الحكومة الأفغانية سبق وأن أعلنت التزامها بإحلال السلام والضغوط التي تمارسها نابعة من إصراها على تأمين حقوق المرأة، الحكومة الأفغانية وضعت شرطان أساسيان — للتفاوض — احترام الدستور وحقوق المرأة. بناء على ذلك وبصفتي أعمل في الحكومة ولدي ثقة بهذه الحكومة أعتقد أنها ملتزمة بجدية رعاية حقوق المرأة".    

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة الإعلام الأفغانية, مُجكان مصطفوي, أفغانستان
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