وزير الدفاع التركي يدعو واشنطن لسحب الأسلحة من الأكراد وإخراجهم من منبج

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مطالبة واشنطن بسحب الأسلحة من تنظيم "وحدات حماية الشعب" و"حزب العمال الكردستاني"، وإخراج عناصرهما من منطقة منبج تمهيدا لتسليم إدارتها لأهلها.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن "تركيا طلبت من الولايات المتحدة بشأن سحب الأسلحة من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وإخراج عناصره من منطقة منبج تمهيدا لتسليم إدارتها لأهلها"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".

#عاجل | #أكار يؤكد مطالب تركيا من الولايات المتحدة بشأن سحب الأسلحة من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وإخراج عناصره من منطقة منبج تمهيدا لتسليم إدارتها لأهلها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 8, 2019

وبشأن إدلب، قال أكار، إنه "إذا استمرت الهجمات في إدلب، وبدأت الهجرة، فإن لجوء 3.5 ملايين شخص لن يكون فقط إلى تركيا وأوروبا وإنما إلى الولايات المتحدة أيضا".

#عاجل | #أكار: إذا استمرت الهجمات (في #إدلب) وبدأت الهجرة فإن لجوء 3.5 ملايين شخص لن يكون فقط إلى #تركيا وأوروبا وإنما إلى الولايات المتحدة أيضا pic.twitter.com/1LsWgwgUgf — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 8, 2019

وقال الوزير التركي: "ننسق مع روسيا وإيران بشأن إدلب وتفاهم سوتشي ساهم في منع كارثة إنسانية كبيرة"، مؤكدا أن عملية الفرز بين المعارضة والمجموعات الراديكالية في إدلب لا تزال متواصلة.

وكشف أن "دوريات روسية تنطلق اليوم في المنطقة الحدودية خارج إدلب وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح"، معتبرا أن "الدوريات التركية والروسية في إدلب تعد خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار".

#عاجل | وزير الدفاع التركي: تنطلق اليوم دوريات روسية في المنطقة الحدودية خارج إدلب وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح pic.twitter.com/nCUhVrV71t — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 8, 2019

وختم قائلا: "اعتبارا من اليوم زالت بعض التهديدات المتعلقة بالمجال الجوي لإدلب وعفرين".