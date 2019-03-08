الادعاء: شروط إطلاق سراح غصن بكفالة لا تكفي لمنع التلاعب بالأدلة

قال الادعاء في طوكيو، اليوم الجمعة، إنه يرى أن شروط الإفراج بكفالة عن كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو لا تكفي لمنع التلاعب بالأدلة.

ولم يعلق كوكيموتو على شروط بعينها، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

© REUTERS / Regis Duvignau بالفيديو... كارلوس غصن يغادر مركز احتجاز في طوكيو

وأدلى شين كوكيموتو مساعد المدعي العام في مكتب الادعاء في طوكيو بهذا التصريح للصحفيين يوم أمس الخميس، بعد يوم من إطلاق سراح غصن بكفالة قيمتها مليار ين (تسعة ملايين دولار)، بعد أن ظل محتجزا لأكثر من 100 يوم في زنزانة صغيرة ليس بها تدفئة في مركز الاحتجاز في طوكيو.

ويواجه غصن اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإذا أدين فقد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما. ووافق على شروط قاسية لإطلاق سراحه بكفالة وقدم ضمانات بأنه سيظل في طوكيو وسيسلم جواز سفره لمحاميه وسيخضع لمراقبة مشددة.

وغصن رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".

واعتقل، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.