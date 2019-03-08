الادعاء: شروط إطلاق سراح غصن بكفالة لا تكفي لمنع التلاعب بالأدلة

ولم يعلق كوكيموتو على شروط بعينها، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".
ويواجه غصن اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإذا أدين فقد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما. ووافق على شروط قاسية لإطلاق سراحه بكفالة وقدم ضمانات بأنه سيظل في طوكيو وسيسلم جواز سفره لمحاميه وسيخضع لمراقبة مشددة.
وغصن رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".
واعتقل، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.
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