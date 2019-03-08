تحطم مقاتلة هندية في ولاية حدودية مع باكستان

تحطمت مقاتلة هندية، اليوم الجمعة، في ولاية تقع على الحدود مع باكستان، في وقت يتزايد في التوتر الدبلوماسي والعسكري بين البلدين النوويتين.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن مقاتلة من طراز "ميغ-21" تابعة لسلاح الجو الهندي تحطمت في ولاية راجستان عند الحدود مع باكستان.

© AFP 2018 / DIBYANGSHU SARKAR الكشف عن تفاصيل المعركة الجوية بين الهند وباكستان

وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية أنه سيتم تشكيل فريق للتحقيق في سبب الحادث، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت في شوبهاسار كي داني، على بعد 12 كيلومترا من مدينة بيكانر.

وهرعت فرق الشرطة على الفور لتطويق المنطقة، ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح.

ويأتي الحادث بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز Mi-17 V5 بالقرب من سريناجار في 27 فبراير/ شباط، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم الستة ومواطن مدني آخر.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير/ شباط، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.