هجوم على ناقلة نفط إيرانية قرب باب المندب... والقوات البحرية تتحرك

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن القوات البحرية تصدت، اليوم الجمعة، لقراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.

© Sputnik . Said Tsarnaev البحرية الإيرانية: سفننا تبحر إلى الأطلسي قريبا

وذكرت العلاقات العامة بالقوة البحرية للجيش الايراني، أن "ناقلة نفط إيرانية تعرضت صباح أمس الخميس إلى هجوم من قبل قراصنة يستقلون 11 زورقا قرب مضيق باب المندب في خليج عدن، إلا أنه تم إنقاذها بواسطة التدخل في الوقت المناسب من قبل المغاوير المتواجدين في المجموعة الستين للقوة البحرية لحماية السفن"، وذلك وفقا لوكالة " أنباء فارس " الإيرانية.

وعرض التلفزيون الإيراني، لقطات للبحرية وهي تطلق النار على الزوارق، مؤكدا أن ناقلة النفط، التي تحمل أكثر من 150 ألف طن من المواد النفطية، واصلت طريقها بسلام.

ووسعت البحرية الإيرانية، نطاق سيطرتها في الأعوام القليلة الماضية حيث أرسلت سفنا إلى المحيط الهندي وخليج عدن لحماية السفن الإيرانية من القراصنة الصوماليين.