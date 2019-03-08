تركيا: نعمل على حل مسألة شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا بلاده بأنه سيكون من "المستحيل" موافقة الكونغرس على صفقة مقاتلات إف-35؛ بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع إس-400 من روسيا لكن تركيا تعمل على حل المسألة.

وذكر أكار في مقابلة مع وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء أن تركيا تحاول تهيئة ظروف لا يؤثر فيها شراؤها لأنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا على مشترياتها من طائرات إف-35، بحسب ما نقلته "رويترز".

© Sputnik . Sergey Pivovarov موسكو: محاولة واشنطن عرقلة صفقة "إس-400" مع تركيا يؤكد ضعفها في سوق السلاح

وقال إن المحادثات مستمرة مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة الدفاع باتريوت التي تنتجها شركة رايثيون، مضيفا أنه سيتم البدء في تركيب أنظمة إس-400 في أكتوبر/ تشرين الأول.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، كلمة لأكار أكد خلالها مضي تركيا قدما في صفقة شراء منظومة إس 400 الروسية للدفاع الجوي، مضيفا أن "شراؤنا لمنظومة (إس-400) الدفاعية الروسية ليس خيارا وإنما ضرورة فنحن مضطرون لحماية 82 مليون مواطن (تركي) والدفاع عنهم".

يذكر أن أكار، كان قد جدد مطالبة واشنطن بسحب الأسلحة من تنظيم "وحدات حماية الشعب" و"حزب العمال الكردستاني"، وإخراج عناصرهما من منطقة منبج تمهيدا لتسليم إدارتها لأهلها.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن "تركيا طلبت من الولايات المتحدة بشأن سحب الأسلحة من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وإخراج عناصره من منطقة منبج تمهيدا لتسليم إدارتها لأهلها"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".