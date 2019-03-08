"الصحة" الأمريكية تطالب بمنشآت عسكرية لاستقبال 5 آلاف طفل مهاجر دون ذويهم

قدمت وزارة الصحة الأمريكية طلبا إلى وزارة الدافع الأمريكية "البنتاغون" لإقامة منشآت عسكرية يمكنها استقبال خمسة آلاف طفل مهاجر دون ذويهم، حسبما أعلن المتحدث باسم "البنتاغون" اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس.

وأشار ديفيس إلى إن البنتاغون سيحدد الأماكن المحتملة لاستيعاب الأطفال المهاجرين، وكانت إحصاءات صدرت الثلاثاء الماضي عن وزارة الأمن الداخلي، كشفت عن توقيف 6825 طفلا غير مصحوبين بذويهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ 4968 في أكتوبر من العام الماضي، بحسب موقع "ذي هيل".

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وتوقعت وزيرة الأمن الداخلي كيرستيين نيلسن أن الهجرة السرية ستتزايد في الأشهر المقبلة، واستعدادًا لذلك طلبت وزارة الصحة المكلفة سلامة هؤلاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مساعدة العسكريين.

وكان البنتاغون قد حدد منشآت ممكنة لإيواء 20 ألف قاصر، وقد حدد عددا من القواعد العسكرية، بينها ثلاثة في تكساس وواحدة في أركنسو، لكن وزارة الصحة لم تستخدمها ولم يتم إيواء أي طفل في قواعد عسكرية منذ وصول ترامب إلى الرئاسة.

يذكر أن وزارة الصحة الأمريكية كانت قد أعلنت، في نهاية العام الماضي، أنها تحتجز نحو 15 ألف مهاجر قاصر وصلوا بدون مرافقين بالغين إلى الولايات المتحدة للقاء أقرباء لهم والهرب من العنف والفقر في بلدهم.