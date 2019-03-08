"الصحة" الأمريكية تطالب بمنشآت عسكرية لاستقبال 5 آلاف طفل مهاجر دون ذويهم

وأشار ديفيس إلى إن البنتاغون سيحدد الأماكن المحتملة لاستيعاب الأطفال المهاجرين، وكانت إحصاءات صدرت الثلاثاء الماضي عن وزارة الأمن الداخلي، كشفت عن توقيف 6825 طفلا غير مصحوبين بذويهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ 4968 في أكتوبر من العام الماضي، بحسب موقع "ذي هيل".
وكان البنتاغون قد حدد منشآت ممكنة لإيواء 20 ألف قاصر، وقد حدد عددا من القواعد العسكرية، بينها ثلاثة في تكساس وواحدة في أركنسو، لكن وزارة الصحة لم تستخدمها ولم يتم إيواء أي طفل في قواعد عسكرية منذ وصول ترامب إلى الرئاسة.
يذكر أن وزارة الصحة الأمريكية كانت قد أعلنت، في نهاية العام الماضي، أنها تحتجز نحو 15 ألف مهاجر قاصر وصلوا بدون مرافقين بالغين إلى الولايات المتحدة للقاء أقرباء لهم والهرب من العنف والفقر في بلدهم.
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