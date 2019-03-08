بالفيديو... ميلانيا ترامب تسلم امرأتين عربيتين جائزة الشجاعة

سلمت السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، أمس الخميس، جائزة المرأة الدولية للشجاعة.

وذكرت مجلة "إيجيبت توداي" أن ملانيا ترامب مع وزير الخارجية مايك بومبيو خلال الفعالية جوائز إلى عشر نساء من مختلف دول العالم، من بينهن عربيتان.

وأضافت أن الامرأتين العربيتين هما المصرية ماما ماجي، مؤسسة منظمة ستيفن تشيلدرين لرعاية الأطفال، والأردنية خالدة خلف حنا الطوال، مديرة إدارة الشرطة النسائية.

وشاركت السيدة الأولى الأمريكية في مراسم توزيع الجائزة، في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت ميلانيا ترامب إن المجتمع يحتاج إلى شجاعة هؤلاء النساء للمضي قدما، وإن "الشجاعة هي التي تشكل فارقا بين من يتحدث عن تغييرات ومن يتصرف من أجل إحداثها".

كانت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة أصدرت بيانا يوم الخميس، لتهنئة ماجدة جبران، المعروفة أيضا باسم ماما ماجي، التي ستحصل على جائزة المرأة الدولية الشجاعة من الوزير مايك بومبيو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في واشنطن.