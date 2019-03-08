نصر الله: محور المقاومة هو الذي يقف في وجه تطلعات ترامب

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، إنهم عندما يضعوننا على لوائح الارهاب، فذلك لأننا هزمناهم وكسرناهم وأسقطنا مشاريعهم.

وأضاف حسن نصر الله في الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس هيئة دعم المقاومة، أن العقوبات الحالية جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية التي تُشنّ علينا، لأن محور المقاومة هو الذي يقف في وجه تطلعات ترامب لتحقيق إنجازه التاريخي من خلال صفقة القرن. وذلك بحسب قناة "الميادين".

دعم شعبي كبير

© REUTERS / SANA نصر الله يكشف عن ردة فعله من لقاء الأسد وخامنئي

وتابع الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله : علينا أن نتذكر من بادروا منذ البدايات للقيام بتأسيس هذه الهيئة، خاصة عندما كانت المقاومة قليلة الإمكانات، فهؤلاء قاموا بكل النشاطات لجمع المال للمقاومة".

وأكد نصر الله أن "المقاومة ليست قائمة فقط على دعم إيران وممولين، وإنما أيضاً على دعم شعبي كبير"، موضحاً أن هيئة دعم المقاومة "أمنّت الفرصة لتوسيع مساحة الجهاد بالنفس والمال".

وأضاف "خلال المعارك مع الإرهاب التكفيري في السلسة الشرقية، كنا نشاهد الناس يصرون على تقديم المال والطعام لشباب المقاومة".

وأكد السيد نصر الله أن العقوبات الأمريكية ينتظر أن تشتد على الحزب وداعميه والتضييق على البنوك اللبنانية مثال على ذلك، وينتظر أن تعتمد دول أخرى قراراً مماثلاً للقرار البريطاني بتصنيف المقاومة كـ"إرهابية".

وشدد نصر الله، قائلاً إن "من أفشل مشروع التسوية هو المقاومة بكل فصائلها في لبنان وفلسطين بدعم من سوريا وإيران، وأن صمود المقاومة في لبنان وغزة وسوريا وإيران أسقط المشروع التآمري الكبير على منطقتنا، عام 2006".

الخوف من حروب جديدة

© AFP 2018 / STRINGER نصر الله يتحدث عن الأسباب الحقيقة من مؤتمر وارسو

وشدّد نصر الله على أن تصنيف الحزب كـ "إرهابي" يأتي "بعد فشل حروبهم ومشاريعهم وخوفهم من خوض حروب جديدة".

ورأى أن العقوبات الحالية جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية على المقاومة، حيث أوضح نصر الله أن "ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب العسكرية على منطقتنا يريدون أن يحققوه بالحرب الاقتصادية".

وأردف نصر الله حاسماً "من يدعمنا هو مستمر في ذلك.. دولاً وشعوباً وجماهير"، لافتاً إلى أن "بنيتنا ستبقى متماسكة وسنعبر هذه الحرب".

وأكد الأمين العام لحزب الله أن "المقاومة ستزداد قوة وعدداً وعدة وعزماً وتأثيراً وصنعاً للمزيد من الانتصارات"، لافتاً إلى أن "المقاومة بحاجة اليوم الى الدعم الشعبي لأننا في قلب معركة اقتصادية".