نصر الله: يُنتظر أن تعتمد دول أخرى قرارا مماثلا للقرار البريطاني

توقع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، اشتداد العقوبات الدولية على الحزب.

بيروت — سبوتنيك. وقال نصر الله، في كلمة ألقاها خلال مهرجان لمناسبة ذكرى تأسيس "هيئة دعم المقاومة الإسلامية"، إن "العقوبات الأمريكية من المتوقع أن تشتد على داعمينا، أي الجمهورية السلامية الإيرانية وسوريا وباقي حركات المقاومة، وعلينا".

© AFP 2018 / STRINGER نصر الله: بدأنا معركة مكافحة الفساد في لبنان

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنه "يُنتظر أن تعتمد دول أخرى قرارا مماثلا للقرار البريطاني بتصنيف ما وصفه بحركات المقاومة كإرهابية".

وأضاف نصر الله "رأينا في السابق لوائح بأسماء تجار ومؤسسات وشركات وجمعيات واعتبروهم كيانات إرهابية ولا يجوز التعامل المصرفي معهم، وهذا الأمر سيستمر وسنرى مؤسسات وأسماء جديدة"، مشيرا في السياق ذاته إلى "تفريخ للوائح الإرهاب، كما رأينا مع دول الخليج التي استحدثت لوائحها، وغيرها من الدول".

وصادق مجلس اللوردات البريطاني، نهاية الشهر الماضي، على قرار وزارة الداخلية حظر حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي وإدراجه في قائمة التنظيمات الإرهابية.

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من آذار/مارس 2019.

ويشغل حزب الله حاليا حقائب الصحة، والشباب، وشؤون مجلس النواب في الحكومة اللبنانية.