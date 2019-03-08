بالفيديو.. شجار عنيف بين نائبين في الهند

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اشتباك بين نائبين في البرلمان الهندي ينتميان للحزب الحاكم.

ويبين الفيديو كيف يقوم النائبين بالاقتتال بالأحذية والأيدي وذلك خلال اجتماع في البرلمان في ولاية أوتار براديش شمال البلاد.

وتظهر القطات المسجلة النائب شراد تريباثي وهو يضرب عضو مجلس الولاية راكيش سينج باغيل، بعد مشادة حول وضع أسماء على حجر الأساس لمشروع جديد.

ونشر مقطع الفيديو على الصفحة الرسمية للكونغرس على انستغرام وحصل على أكثر من 88 ألف مشاهدة.

يذكر أن حزب بهاراتيا جاناتا حقق في مارس/آذار 2017 فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية في أوتار براديش وهي أهم ولايات الهند، حيث حصد 312 من إجمالي مقاعد الولاية الشمالية ومجموعها 403 مقاعد، وهو ما يعني أنه فاز بأكبر أغلبية حققها حزب في الولاية منذ عام 1977.