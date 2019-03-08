استقالة مدير الإعلام في البيت الابيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، استقالة مدير الإعلام بيل شاين، من منصبه، ليتلوى منصبا رفيعا في حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لانتخابات الرئاسة في عام 2020.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن "مدير الإعلام بالبيت الأبيض، بيل شاين، استقال"، مشيرة إلى أن "شاين سيعمل ككبير مستشاري حملة إعادة انتخاب ترامب في 2020".

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قررت وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، التي اعتبرت منذ فترة أحد أبرز المرشحين لتكون وزير الدفاع القادم، الاستقالة من منصبها.

وتعتزم يلسون ترك منصبها في 31 مايو / أيار القادم إذا وافق مجلس أمناء جامعة تكساس على اختيارها لرئاسة الجامعة في مدينة إلباسو.