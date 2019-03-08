مجلة: ألمانيا لن تدرج "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية

قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، إن بلادها لن تحذو حذو بريطانيا، وتعلن حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية".

ونقلت المجلة الألمانية عن مسؤول ألماني كبير، اليوم الجمعة، أن برلين لن تحذو حذو بريطانيا، في إعلان حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"، وبأنه من شأن هذا القرار أن يزيد التوتر مع كل من السعودية والولايات المتحدة.

© AP Photo / Mohammed Zaatari قرار بريطاني ضد "حزب الله" ولبنان يرد

وأفادت المجلة على لسان وزير الدولة الألماني، نيلز إينان، بأن حزب الله لا يزال مكونا أساسيا في المجتمع اللبناني، وأن الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل جناحها العسكري في قائمة الجماعات المحظورة، في 2013.

وقال إينان في تصريحات أدلى بها للمجلة الألمانية بعد زيارة إلى لبنان، إن ألمانيا مهتمة باستقرار لبنان، وإن قرار بريطانيا لن يكون له تأثير مباشر على موقف ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي.

وكانت بريطانيا قد أوضحت الشهر الماضي، بأنها ستفرض حظرا على كل فروع وأجنحة "حزب الله" بدعوى زعزعة استقرار الشرق الأوسط. في وقت تضغط السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل على الدول الحليفة لها، لفرض حظر كامل على حزب الله.

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد صرح في وقت سابق من مساء اليوم، الجمعة، بأن دولا أخرى قد تحذو حذو بريطانيا، ورغم ذلك فإن الحزب اللبناني سيظل يحظى بتأييد أنصاره من الدول والشعوب.

وسبق للأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، أن قال قبل قليل:

إنهم عندما يضعوننا على لوائح الارهاب، فذلك لأننا هزمناهم وكسرناهم وأسقطنا مشاريعهم.

وأكد السيد نصر الله أن العقوبات الأمريكية ينتظر أن تشتد على الحزب وداعميه والتضييق على البنوك اللبنانية مثال على ذلك، وينتظر أن تعتمد دول أخرى قراراً مماثلاً للقرار البريطاني بتصنيف المقاومة كـ"إرهابية".