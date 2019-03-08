الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على تظاهرة نسائية

استخدمت الشرطة التركية، مساء اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة نسائية في وسط مدينة إسطنبول.

وأفادت قناة "العربية" مساء اليوم، الجمعة، بأن الشرطة التركية فرقت المسيرة النسائية عند مدخل جادة الاستقلال، في قلب أسطنبول بالقوة.

An International #WomensDay march in #Turkey was dispersed by riot police backed by a water cannon on Friday, with pepper spray being used. VIDEO https://t.co/HMpeZdPN7l — Linda Hemby (@LindaHemby) ٨ مارس ٢٠١٩

وذكرت القناة أن آلاف المتظاهرات تجمعن في وسط اسطنبول، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك رغم قرار بمنع التظاهرة، في وقت أكدت القناة أن سيارات الإسعاف نقلت عددا من النساء للمستشفيات لتلقي العلاج، بسبب عنف الشرطة التركية ضدهن.

وأعلنت الشرطة التركية من قبل، عدم السماح للمتظاهرات بالسير في ميدان تقسيم بمدينة إسنطبول، والإعلان عن مطالبهن، وبالفعل نجحت في تفريقهن باستخدام العنف ضدهم، خاصة مع استخدام غاز الفلفل.