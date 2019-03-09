فيديو لموقع سقوط "ميغ-21" في الهند بالقرب من حدود باكستان

وتحطمت مقاتلة هندية، يوم أمس الجمعة، في ولاية تقع على الحدود مع باكستان، في وقت يتزايد في التوتر الدبلوماسي والعسكري بين البلدين النوويتين.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن مقاتلة من طراز "ميغ-21" تابعة لسلاح الجو الهندي تحطمت في ولاية راجستان عند الحدود مع باكستان.

وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية أنه سيتم تشكيل فريق للتحقيق في سبب الحادث، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت في شوبهاسار كي داني، على بعد 12 كيلومترا من مدينة بيكانر.

ويعتقد أن سبب الكارثة هو طائر دخل محرك المقاتلة، وقد قذف الطيار نفسه وهو بخير الآن.

ووفقا لوزارة الدفاع الهندية وقع الحادث أثناء طيران تدريبي، ولم يكن على متن الطائرة قنابل أو صواريخ.