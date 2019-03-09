الهند: باكستان تخفي الكثير عن خسائرها

وكان مسؤولو الأمن الباكستانيون قد منعوا فريق لـ"رويترز"، من صعود تل في شمال شرق باكستان يوم الخميس وصولا إلى مدرسة دينية ومجموعة مبان تحيط بها استهدفتها الطائرات الحربية الهندية أواخر الشهر الماضي.

© AFP 2018 / Manjunath Kiran فيديو لموقع سقوط "ميغ-21" في الهند بالقرب من حدود باكستان

وتعلل المسؤولون في الهند "بمخاوف أمنية".

وقال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين: "قرار باكستان عدم السماح للصحفيين بزيارة الموقع يعني أنها تخفي الكثير".

وأكد كومار موقف نيودلهي بأن الضربات الجوية الهندية كانت "ناجحة وحققت الأهداف المنشودة" وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير أشار إلى أن صورا واضحة التقطتها الأقمار الصناعية وتظهر أن المدرسة الدينية لم يطرأ عليها تغيير.