الآلاف يتظاهرون في البرتغال بالـ"زهور البيضاء"

نزل آلاف الممرضين والممرضات بزيهم الأبيض إلى شوارع لشبونة البرتغالية، حاملين زهورا بيضاء للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين أوضاع العمل وللاحتجاج على تعامل الحكومة البرتغالية السيئ مع الخلاف المستمر منذ فترة طويلة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قدرت الشرطة أن نحو ستة آلاف من النساء والرجال، الذين جاء الكثير منهم في حافلات من شتى أنحاء البرتغال، شاركوا في "المسيرة البيضاء" للاحتفاء بمهنة التمريض في يوم المرأة العالمي أمس الجمعة.

وقالت سونيا فيجاس وهي إحدى المنظمات من الحركة الوطنية للممرضات: "ما أردنا تحقيقه من هذه المسيرة تحقق. شارك عشرة آلاف شخص على الأقل. موجة جميلة من البشر الذين ارتدوا الأبيض لإبداء الوحدة في مهنتنا".

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah الشرطة السودانية تفرق تظاهرات محدودة في أم درمان

وكتب على بعض اللافتات التي رفعها الممرضون والممرضات "لا للخوف!" و"سنقاتل!" و"لا للابتزاز" في إشارة إلى موقف الحكومة التفاوضي.

وكان الممرضون والممرضات قد نظموا الشهر الماضي إضرابا دام ثلاثة أسابيع مما أدى إلى تأجيل نحو خمسة آلاف عملية جراحية وفقا لأرقام الحكومة، وأدى إضراب مشابه العام الماضي إلى إلغاء نحو 7500 جراحة.

وتم تعليق الإضراب في 22 فبراير/شباط عندما وافقت الحكومة على استئناف المحادثات مع النقابات بعد أن قالت إن الاضرابات غير قانونية وهددت بفرض عقوبات على المضربين.

وجرت الجولة الأولى من المحادثات يوم الخميس ووقعت الحكومة خلالها بروتوكولا للتفاوض على اتفاق عمل جماعي للممرضين والممرضات إلا أن إحدى أكبر نقابتين للتمريض في البلاد دعت سريعا إلى إضراب جديد في أبريل/نيسان.

وقالت النقابة إنها قد تلغي الإضراب إذا كانت المحادثات مع الحكومة بناءة، ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية من المحادثات في 21 مارس/آذار.