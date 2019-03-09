مذكرات ضابط نازي تكشف عن مخابئ كنوز هتلر

نشرت في ألمانيا مذكرات لضابط نازي يدعى، إيغون أولينهاور، التي تحوي معلومات حول أماكن أخفى فيها النازيون الذهب والتحف الثمينة أثناء هروبهم من بولندا.

ووفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاء في المذكرات أن هتلر أمر بإخفاء 260 شاحنة مليئة بالكنوز في 11 مكانا في الأراضي البولندية، حتى لا يحصل عليها الجيش السوفيتي.

وتشير المذكرات إلى أن أحد المخابئ تحتوي على نحو 28 طنا من الذهب، فيما توجد في المخابئ الأخرى قطع نقدية ذهبية وميداليات ومصوغات وغيرها من التحف الأثرية.

وأوضحت المذكرات إلى أنه توجد في أحد المخابئ 47 لوحة فنية سرقت من متاحف فرنسا، بينها أعمال بوتيتشيلي وروبنس وكارافاجيو ومونيه ورفائيل ورامبرانت.

وجاء في المذكرات أن أحد المخابئ يقع في قاع بحيرة، فيما يقع ثان في غرفة سرية بين جدران في أحد القصور البولندية، وثالث في قاع بئر في حديقة بولندية.