الحرس الثوري الإيراني: حربنا اليوم في البحرين المتوسط والأحمر

أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، أن "طهران كانت تحارب العدو من قلب أراضيها، أما اليوم فهي قرب البحر المتوسط والبحر الأحمر".

© Sputnik . Said Tsarnaev هجوم على ناقلة نفط إيرانية قرب باب المندب... والقوات البحرية تتحرك

ونقلت وكالة " فارس " الإيرانية عن سلامي قوله خلال مراسم إحياء اليوم الثالث للشهيد حميد محمد رضائي غربي البلاد، اليوم السبت: "في فترة من الفترات كنا نحارب العدو من قلب أراضينا، أما اليوم فنحن بالقرب من البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وفي العراق نحن أصحاب قوة مبنية على الثورة الإسلامية".

وأضاف العميد سلامي "اليوم أصبح العالم الإسلامي ساحة لمعركة للجهاد، وإذا لم نقف فإن العالم بأسره سينهار تحت أيدي الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تكتسح أمريكا الشريرة العالم بأسره".

وكانت العلاقات العامة بالقوة البحرية للجيش الايراني، ذكرت أن "ناقلة نفط إيرانية تعرضت صباح الخميس الماضي إلى هجوم من قبل قراصنة يستقلون 11 زورقا قرب مضيق باب المندب في خليج عدن، إلا أنه تم إنقاذها بواسطة التدخل في الوقت المناسب من قبل المغاوير المتواجدين في المجموعة الستين للقوة البحرية لحماية السفن"، وذلك وفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

وعرض التلفزيون الإيراني، لقطات للبحرية وهي تطلق النار على الزوارق، مؤكدا أن ناقلة النفط، التي تحمل أكثر من 150 ألف طن من المواد النفطية، واصلت طريقها بسلام.

ووسعت البحرية الإيرانية، نطاق سيطرتها في الأعوام القليلة الماضية حيث أرسلت سفنا إلى المحيط الهندي وخليج عدن لحماية السفن الإيرانية من القراصنة الصوماليين.