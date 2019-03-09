الشرطة الأمريكية تلقي القبض على أحد أكثر عشرة مجرمين مطلوبين

ألقت شرطة ولاية ماريلاند القبض على لامونت ستيفنسون، أحد أكثر عشرة مجرمين أمريكيين مطلوبين، بعد أربع سنوات من ارتكابه جريمة القتل الأولى.

ووفقا لقناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية تم اعتقال ستيفنسون البالغ من العمر 43 عاما بعد 147 يومًا من إدخال اسمه في قائمة أهم المطلوبين لدى الجهاز الأمني بالولايات المتحدة الأمريكية.

— NEWSDAY ATLANTA (@AtlantaNewsday) March 9, 2019

وقام ستيفنسون بقتل خطيبته أولغا ديجيسوس خنقا في 2014 بولاية نيوجيرسي، ثم هرب من الولاية، ورصدت السلطات مكافأة 100 ألف دولار لمن يساعد في القبض عليه.

وبحسب القناة، تشتبه السلطات الأمريكية بقيام لامونت بارتكاب جريمة قتل مماثلة بالقرب من واشنطن، حيث عثرت الشرطة على جثة صديقته ناتينا كايو البالغة من العمر 40 عاما في ليلة 6 آذار / مارس الجاري.

وتم اعتقال المجرم بفضل اتصال تلقته الشرطة عن رجل مشبوه كان متوقفا في مقاطعة برنس جورج. حيث ألقت الشرطة القبض على المجرم عندما كان نائما في شاحنة استأجرها.

وفي وقت سابق تم اعتقال رئيس منظمة المافيا الايطالية ماركو دي لاورو، والذي قام بعمليات جراحية لتغيير ملامج وجهه، وتنكر بملابس نسائية للاختباء من الشرطة.