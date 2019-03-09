بالفيديو... إنقاذ طائرة ركاب سقطت في بحر الكاريبي

سقطت طائرة خفيفة بحر في الكاريبي، تحمل طيارا وراكب واحدا، تمكنوا من الهبوط على الماء دون وقع اضرار، ولكن فرصهم في البقاء على قيد الحياة كانت شبه معدومة.

ووفقا لموقع "ماريتاين اكسكيوتيف" كان الحظ حليف الطيار والراكب فقد سحبتهم المياه حيث شاهدهم أفراد طاقم سفينة رحلات تبحر بين جزر الباهاما وفلوريدا.

وقام ركاب السفينة السياحية بتوثيق عملية الانقاذ على شريط فيديو، حيث تظهر اللقطات إبحار قارب النجاة باتجاه الطائرة الخفيفة، وعندما تم إنقاذ الطيار والراكب، قام ركاب السفينة بالتصفيق.

وفقا للموقع، تم إرسال طلب المساعدة من قبل خفر السواحل الأمريكي الذين طلبوا من رجال الإنقاذ مساعدة الأشخاص الذين سقطوا في مكان قريب، كون الوصول إليهم قد يتطلب وقتا أطول.