"الإصبع"... هل يعصف بنتنياهو

أطلق نشطاء إسرائيليون حملة سياسية جديدة ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست.

ونشرت القناة العبرية الثانية، مساء أمس، الجمعة، أن أعضاء من حزب "يشار" الإسرائيلي، نشروا لافتات على الطرق الرئيسة في إسرائيل، للتنديد بسياسات نتنياهو، وغيره من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين.

ووزع أعضاء الحزب الإسرائيلي "يشار"، ويعني باللغة العربية "مستقيم/مباشر"، لافتات عليها صور لكل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومعه كل من إيليت شاكيد، وزيرة القضاء الإسرائيلية، ونفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي"، وزير التعليم، وكذلك يائير لبيد، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، وزير المالية السابق، وكل منهم يلوح بإصبعه بعلامة "بذئية".

وأكدت القناة العبرية أن اللافتة تحمل عبارة أن كل المرشحين متشابهون، وليسوا على استعداد للتغيير، لأنهم متشابهون.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن حملة اللافتات انتشرت في كثير من البلدات الإسرائيلية منذ صباح الخميس الماضي.

يشار إلى أن إسرائيل ستجري انتخابات برلمانية للكنيست، في التاسع من شهر أبريل/نيسان المقبل، ويواجه نتنياهو حملة انتخابية شرسة لإقصائه من منصبه كرئيس وزراء، حيث يتولى هذا المنصب منذ العام 2009.