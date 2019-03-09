كولومبيا تعتزم السماح بدخول الفنزويليين بجوازات سفر منتهية الصلاحية

قالت وكالة الهجرة الكولومبية، إن "بوغوتا ستسمح لمواطني فنزويلا بعبور الحدود بجوازات سفر منتهية الصلاحية، وذلك بسبب صعوبة تجديد وثائق السفر في فنزويلا في خضم أزمتها الاقتصادية".

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta واشنطن: لن نستخدم القوة لإدخال المساعدات إلى فنزويلا

وقال رئيس الوكالة الكولومبية للهجرة كريستيان كروجر، إن تجديد جوازات السفر في فنزويلا "كاد يكون مستحيلا بسبب التكلفة الباهظة لهذه الوثيقة وبسبب نقص المواد الأساسية لصنع هذه الوثائق وبسبب إجراءات أخرى من الجانب الفنزويلي للحد من مغادرة الفنزويليين لبلادهم، وذلك وفقا لـ" رويترز ".

وأضاف في بيان، إن "الفنزويليين سيسمح لهم باستخدام جوازات السفر المنتهية بمدة يصل أقصاها إلى عامين".

وذكر البيان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاقات أقرتها دول مجموعة ليما في الآونة الأخيرة لتوفير الأمن للمهاجرين وحمايتهم من اللجوء إلى عصابات تهريب البشر كي يتمكنوا من عبور الحدود".

وهاجر إلى كولومبيا، خلال السنوات الأخيرة، أكثر من 1.2 مليون فنزويلي بسبب نقص الغذاء والدواء والأزمة السياسة المعقدة، مما أثقل كاهل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، القدرة على الإنفاق على قطاعات الرعاية الصحية والإسكان والمرافق.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبيرمن الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، واتهم رئيس البرلمان بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.