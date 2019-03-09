جنود أوكرانيون يقتلون قائدهم

ووقع الحادث في السادس من مارس/اذار 2019 في إحدى وحدات القوات الأوكرانية المشاركة في العملية العسكرية التي يواصلها نظام الحكم الأوكراني ضد جمهوريتين شعبيتين أعلنهما سكان منطقة دونباس احتجاجا على الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.

وأبلغ المتحدث العسكري لجمهورية دونيتسك الشعبية في مؤتمر صحفي أن قائد إحدى فصائل اللواء الـ128 (بالجيش الأوكراني) الملازم سلوبودا، وجد أثناء تفقده للفصيلة بالليل، أن خمسة عناصر يتناولون المشروبات الكحولية. ووقعت مشادة كلامية بين الضابط ومرؤوسيه تطورت إلى إطلاق النار حيث بادر جنديان بإطلاق الرصاصات القاتلة على الملازم سلوبودا.

ولفت ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أن القيادة الأوكرانية تحرص على عدم كشف حوادث مفجعة من هذا النوع للرأي العام.

وكان النائب العام العسكري الأوكراني، أناتولي ماتيوس، قد قال في ديسمبر/كانون الأول 2018 إن خسائر الجيش الأوكراني بالأرواح البشرية خارج ميدان القتال بلغت أكثر من 10 آلاف قتيل خلال الأعوام الأربعة ونصف العام الماضية.