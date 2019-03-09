الجيش الهندي يسقط طائرة مسيرة باكستانية عند الحدود بين الدولتين

أفادت مصادر عسكرية، بأن "الجيش الهندي أسقط اليوم السبت، طائرة تجسس من دون طيار تابعة لباكستان فوق ولاية راجستان قرب الحدود بين الدولتين".

ونقلت وكالة أنباء آسيا "ANI" عن مصادر في الجيش قولها إن "القوات الهندية أسقطت الطائرة المسيرة لدى محاولتها دخول المجال الجوي للبلاد".

© AP Photo / Anjum Naveed الهند: باكستان تخفي الكثير عن خسائرها

وهذه هي الطائرة المسيرة الباكستانية الثالثة التي تسقطها القوات الهندية بعد شن نيودلهي غارات جوية على معسكر لتنظيم " جيش محمد " داخل الأراضي الباكستانية في 26 فبراير/ شباط الماضي.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير/ شباط، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.