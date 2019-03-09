الجيش الهندي يسقط طائرة مسيرة باكستانية عند الحدود بين الدولتين

ونقلت وكالة أنباء آسيا "ANI" عن مصادر في الجيش قولها إن "القوات الهندية أسقطت الطائرة المسيرة لدى محاولتها دخول المجال الجوي للبلاد".
وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.
وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير/ شباط، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)