إيران: روحاني يزور العراق تلبية لدعوة رسمية من بغداد

أعلنت إيران، اليوم السبت، أن الرئيس حسن روحاني قبل دعوة رسمية من الرئيس ورئيس الوزراء العراقيين لزيارة بغداد.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الرئيس روحاني سيتوجه، بعد غد الاثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية.

© Sputnik . Grigoriy Sysoev ظريف يعلن من العراق أن الرئيس روحاني يزور بغداد في مارس المقبل

ونقلت الوكالة عن برويز إسماعيلي، رئيس المكتب الإعلامي في الرئاسة الإيرانية، القول إن " رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقوم يوم الاثنين بزيارة تستغرق 3 ايام، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين".

وأضاف اسماعيلي، أن روحاني سيصل يوم الاثنين إلى بغداد، وسيجري محادثات ثنائية مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين إيران والعراق.

وتابع "إضافة إلى ذلك، فإن وفدي البلدين، وخلال الاجتماعات المشتركة، وكذلك الاجتماعات الثنائية المنفصلة مع نظرائهم، سيبحثان آخر الأوضاع بشأن الاتفاقات والتعاون فضلا عن الفرص الجديدة لتنمية العلاقات وترسيخها بين البلدين الصديقين الجارين".

كما ذكر أن "نتائج هذه اللقاءات والمباحثات، سيشرحها رئيسا البلدين لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مشترك".

وأشار إسماعيلي إلى أنه من البرامج الأخرى للرئيس الإيراني خلال زيارته العراق، اللقاء مع رئيس وأعضاء مجلس النواب العراق، والمشاركة في الملتقى التجاري بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة الإيرانية والعراقية، واللقاء مع سائر كبار المسؤولين العراقيين وعدد من النخب السياسية والاجتماعية بالعراق.