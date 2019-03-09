وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: حماس تطلق النار علينا

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الجنرال موشيه بوجي يعالون، حركة حماس باستغلال الانتخابات الإسرائيلية من أجل التصعيد في الجنوب.

ونقلت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، السبت، على لسان الجنرال موشيه يعالون أن حركة حماس تفهم أن إسرائيل في حالة ما قبل الانتخابات، وبأن القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلي لا ترغب في الحرب، في هذه الفترة الحرجة، سياسيا.

© AP Photo / Adel Hana بعد إعلان نتنياهو... "حماس" ترد على إسرائيل

وذكرت القناة العبرية أن حركة حماس نجحت في استغلال هذه الفترة ضد إسرائيل، وتحاول إطلاق النار عليها، سياسيا بالقطع، حيث نقلت على لسان الجنرال يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، العضو البارز بحزب "كاحول لافان" (وتعني بالعربي أزرق أبيض)، قوله: حماس نجحت في استغلال هذا الأمر ضدنا".

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، السبت، أن "حماس لا تريد التصعيد، ولكن عندما تطلق علينا النار بنحو 470 صاروخا، فإننا لا تستجيب". وهو ما صرح به الجنرال موشيه بوغي يعالون، خلال لقاء ثقافي في مدينة ريشون لتسيون، اليوم السبت.

ويشار إلى أن الجنرال موشيه يوغي يعالون، وزير الدفاع الأسبق، يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، يتساهل أمام حركة حماس في قطاع غزة، وبأنه كان من الأجدر مهاجمة الحركة في قلب القطاع، واقتحام غزة والقيام بعملية عسكرية واسعة لاستئصال شأفة المقاومة.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست الـ21، ستجرى في التاسع من أبريل/نيسان المقبل، وسط توقعات بعرقلة نتنياهو عن الاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء.