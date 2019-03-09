وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: حماس تطلق النار علينا

ونقلت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، السبت، على لسان الجنرال موشيه يعالون أن حركة حماس تفهم أن إسرائيل في حالة ما قبل الانتخابات، وبأن القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلي لا ترغب في الحرب، في هذه الفترة الحرجة، سياسيا.
وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، السبت، أن "حماس لا تريد التصعيد، ولكن عندما تطلق علينا النار بنحو 470 صاروخا، فإننا لا تستجيب". وهو ما صرح به الجنرال موشيه بوغي يعالون، خلال لقاء ثقافي في مدينة ريشون لتسيون، اليوم السبت.
ويشار إلى أن الجنرال موشيه يوغي يعالون، وزير الدفاع الأسبق، يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، يتساهل أمام حركة حماس في قطاع غزة، وبأنه كان من الأجدر مهاجمة الحركة في قلب القطاع، واقتحام غزة والقيام بعملية عسكرية واسعة لاستئصال شأفة المقاومة.
ويذكر أن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست الـ21، ستجرى في التاسع من أبريل/نيسان المقبل، وسط توقعات بعرقلة نتنياهو عن الاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء.
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