الاتحاد الأوروبي يفرض تأشيرة دخول على الأمريكيين

ويبدأ الاتحاد الأوروبي في فرض تأشيرة دخول على الأمريكيين بدءا من 2021، وذلك لحماية بلاده من "الإرهابيين والمهاجرين"، حسب "سي إن إن".
وأقر الاتحاد الأوروبي قراره يوم الجمعة بأنه سيطلب تأشيرة دخول من الأمريكيين الراغبين في زيارة أي من دول الاتحاد الـ26.
سبحان مغير الاحوال..— عائشة سلطان (@Ayshas6) March 9, 2019
في الوقت الذي يدخل فيه مواطنو دولة الامارات معظم دول العالم دون الحاجة لڤيزا ، سيحتاج مواطنو امريكا لفيزا لدخول اوروبا(منطقة الشنجن)ابتداء من 2021
United States citizens will need a visa to visit Europe starting in 2021 | CNN Travel https://t.co/mStYjxcI5o
ويحتاج الأمريكي لدخول منطقة شينغن لجواز سفر، وحساب إلكتروني، وبطاقة ائتمان، لكي يدخل لأوروبا.
وكانت هناك مشكلة بين أمريكا والبرلمان الأوروبي بسبب 5 دول تطلب من الأمريكيين تأشيرة لدخولها، هي بلغاريا، وكرواتيا، وبولندا، ورومانيا، وقبرص.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)