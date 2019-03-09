الاتحاد الأوروبي يفرض تأشيرة دخول على الأمريكيين

يسافر الأمريكيون حاليا إلى الاتحاد الأوروبي، بدون تأشيرة لمدة 90 يوما.

ويبدأ الاتحاد الأوروبي في فرض تأشيرة دخول على الأمريكيين بدءا من 2021، وذلك لحماية بلاده من "الإرهابيين والمهاجرين"، حسب "سي إن إن".

وأقر الاتحاد الأوروبي قراره يوم الجمعة بأنه سيطلب تأشيرة دخول من الأمريكيين الراغبين في زيارة أي من دول الاتحاد الـ26.

سبحان مغير الاحوال..

في الوقت الذي يدخل فيه مواطنو دولة الامارات معظم دول العالم دون الحاجة لڤيزا ، سيحتاج مواطنو امريكا لفيزا لدخول اوروبا(منطقة الشنجن)ابتداء من 2021



United States citizens will need a visa to visit Europe starting in 2021 | CNN Travel https://t.co/mStYjxcI5o — عائشة سلطان (@Ayshas6) March 9, 2019

ويحتاج الأمريكي لدخول منطقة شينغن لجواز سفر، وحساب إلكتروني، وبطاقة ائتمان، لكي يدخل لأوروبا.

وكانت هناك مشكلة بين أمريكا والبرلمان الأوروبي بسبب 5 دول تطلب من الأمريكيين تأشيرة لدخولها، هي بلغاريا، وكرواتيا، وبولندا، ورومانيا، وقبرص.