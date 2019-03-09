الشرطة البريطانية تغلق طريق في لندن بعد بلاغ بوجود سيارة مشبوهة

أغلقت الشرطة البريطانية طريقاً قريبة من جسر وستمنستر في لندن بعد بلاغ بوجود سيارة مشبوهة.

© REUTERS / Darren Staples استدعاء الشرطة إلى محطة قطارات ومطار في لندن بشأن طرود مريبة

وحسب (رويترز) أعلنت الشرطة البريطانية إغلاق الطرق طريق بالقرب من جسر وستمنستر وسط العاصمة لندن، بعد بلاغ يفيد بوجود سيارة مشبوهة.

وكتب حساب الشرطة على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء إن "الشرطة في مكان الحادث في فيكتوريا إمبانكمنت بعد بلاغات حول وجود سيارة مشبوهة"، وأضاف حساب الشرطة "الطريق مغلق في هذه المنطقة".

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إن الضباط أغلقوا الطرق عند حاجز فيكتوريا بجوار نهر التايمز وعلى مقربة من "نيو سكوتلاند يارد"، المقر الرئيسي لشرطة العاصمة، وساحة البرلمان.

وأظهرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي وجود مكثف للشرطة في موقع وسط لندن الذي يحظى بشعبية لدى السياح. وأعيد فتح الطرق في وقت لاحق.

وقالت الشرطة على موقع "تويتر" "انتهى الحادث في سد فيكتوريا." "لقد اعتبرت السيارة غير مشبوهة. سيتم الآن إعادة فتح جميع الطرق".

وتعتبر المملكة المتحدة في ثاني أعلى مستوى من حالة تأهب الإرهاب، بعد خمسة هجمات في عام 2017 قتلت ما مجموعه 36 شخصا، بما في ذلك حادث واحد على جسر وستمنستر.