الشرطة البريطانية تعيد فتح جميع الطرق في محيط جسر وستمنستر بلندن (فيديو)

القاهرة — سبوتنيك. وكتب حساب الشرطة على موقع "تويتر" اليوم السبت إن :"الحادث في فيكتوريا إمبانكمنت انتهى، والسيارة غير مشبوهة"، مضيفا "كل الطرق سيعاد فتحها".

وفي وقت سابق من اليوم السبت أغلقت الشرطة البريطانية طريقاً قريبة من جسر وستمنستر في لندن بعد بلاغ بوجود سيارة مشبوهة.

— Twitter Moments UK & Ireland (@UKMoments) March 9, 2019

وكتب حساب الشرطة على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء إن: "الشرطة في مكان الحادث في فيكتوريا إمبانكمنت بعد بلاغات حول وجود سيارة مشبوهة"، وأضاف حساب الشرطة "الطريق مغلق في هذه المنطقة".

وتعتبر المملكة المتحدة في ثاني أعلى مستوى من حالة تأهب الإرهاب، بعد خمسة هجمات في عام 2017 قتلت ما مجموعه 36 شخصا، بما في ذلك حادث واحد على جسر وستمنستر.